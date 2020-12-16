16 Декабря 2020
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Общество В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Собянин сообщил, когда школьники Москвы вернутся на очное обучение

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, когда московские школьники 7-11 классов смогут вернуться к очной форме обучения.
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"Естественно, очное обучение ничего не заменит. При первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернем очное обучение. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели", - заявил градоначальник, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

Собянин считает, что в целом дистанционное обучение в столице прошло проверку на прочность. "За неделю [весной] школьники перешли на дистанционку, выпускники стали ЕГЭ не хуже, чем в прошлом году и успешно поступили в вузы. Значит, мы не зря создавали московскую электронную школу", - отметил мэр.

Проект "Московской электронной школы" вообще вызывает большую гордость у главы города: "Слава Богу, что у нас вообще был МЭШ, все эти технологии. Конечно, при такой огромной нагрузке были проблемы в работе программы. Но мы в большинстве их полностью решили. МЭШ – серьезный инструмент", - сообщил мэр.

"Естественно очное обучение лучше, тут даже говорить не о чем. Дистант – это не от хорошей жизни. Это для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячам москвичей, мамам и папам, бабушкам и дедушкам этих детей. Цена вопроса – жизни людей. Мы понимаем всю глубину ответственности, которую несем за качественное обучение. Мы используем все доступные ресурсы. В принципе, мы добились этого – показала весенняя дистанционка. Осенью при переводе на дистанционку мы оставили для 1-6 класса очку. Такой компромисс был найден, это непростое было решение", - заключил Собянин.

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Собянин сообщил, когда школьники Москвы вернутся на очное обучение

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Теги: дистанционное обучение, сергей собянин, егэ



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