16 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото

В Перми открыли регистрацию на посещение бесплатных катков

В Перми желающие бесплатно покататься на двух самых популярных катках города должны предварительно зарегистрироваться, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о катках "Гайва" и "Юность" Зарегистрироваться можно на сайте "Умный спорт Пермь". Запуск посетителей организован в четыре захода: в 19.00, 19.30, 20.00, 20.30.

"На "Умном спорте" открыта бесплатная регистрация на катки "Юность" и "Гайва". Предварительная регистрация требуется в связи с эпидемиологическими требованиями из-за коронавируса. Всем желающим покататься на этих катках необходимо предварительно записаться, заполнив форму и получив электронный билет. Пожалуйста, соблюдайте правила и не отправляйтесь на катки без предварительной записи", - говорится в сообщении.

Катание ограничено до 22.00.

Также зарегистрироваться можно по телефону. Номер для регистрации на каток "Гайва" — 274–11–21, на каток "Юность" — 8–982–490–06–50. При этом посетителей просят использовать маски в раздевалках и соблюдать социальную дистанцию.

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В Перми открыли регистрацию на посещение бесплатных катков

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Теги: коронавирус, каток, предварительная регистрация



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