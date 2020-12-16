16 Декабря 2020
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Общество В России
Сергей Удальцов, пикет, Госдума (2018) | Фото:

Суд отказался ужесточать административный надзор за Удальцовым

Симоновский суд Москвы отказал в удовлетворении иска полиции об ужесточении административного надзора за оппозиционером Сергеем Удальцовым.

Суд посчитал, что меры, которые запрашивали сотрудники правоохранительных органов, избыточные, сообщил "Интерфаксу" сам Удальцов.

Напомним, ранее суд установил Удальцову административный надзор на три года - после отбывания 4,5 лет в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г. Административный надзор предполагает запрет посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запрет покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также обязательство отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

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Суд отказался ужесточать административный надзор за Удальцовым

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Теги: сергей удальцов, административный надзор



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