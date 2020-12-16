На окраине Москвы зарезали курьера Delivery Club

В районе Ясенево на юго-западе Москвы зарезали 19-летнего курьера Delivery Club, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Курьер службы доставки Delivery Club получил ножевое ранение от неизвестного в Ясенево. Он скончался в больнице. Нож задел сердце. Злоумышленника ищут", - сообщил источник. Известно, что юноша приехал в столицу из Киргизии.

Ранее российские власти и представители бизнеса заявляли, что из-за пандемии экономика испытывает значительный дефицит трудовой силы из-за границы, в том числе это касается и сферы доставки. Так, в МВД России сообщили, что за год количество мигрантов в стране снизилось почти вдвое. По данным ведомства, их количество в РФ настоящее время составляет около 6 миллионов человек, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

Отмечается, что самая многочисленная категория иностранных граждан - трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

Ранее президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что в строительной отрасли наметился кадровый голод, так как из-за закрытия границ иссяк поток рабочих из соседних государств. По его словам, если границы не откроются в ближайшие полгода, для насыщения рынка кадрами потребуется помощь государства.