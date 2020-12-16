В России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 490 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 2 176 100 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5028
Санкт-Петербург - 3758
Московская область - 1477
Нижегородская область - 492
Архангельская область - 397
Свердловская область - 395
Воронежская область - 387
Ростовская область - 385
Вологодская область - 371
Псковская область - 359
Республика Крым - 354
Хабаровский край - 345
Республика Карелия - 340
Красноярский край - 333
Пермский край - 327
Челябинская область - 309
Самарская область - 301
Республика Коми - 289
Ульяновская область - 289
Мурманская область - 281
Волгоградская область - 273
Саратовская область - 270
Иркутская область - 262
Забайкальский край - 260
Республика Саха (Якутия) - 242
Омская область - 240
Приморский край - 239
Кировская область - 238
Ставропольский край - 236
Тверская область - 232
Ханты-Мансийский автономный округ - 227
Ленинградская область - 224
Алтайский край - 219
Республика Бурятия - 215
Новгородская область - 208
Удмуртская Республика - 208
Тульская область - 206
Калининградская область - 198
Брянская область - 197
Ямало-Ненецкий автономный округ - 192
Ярославская область - 192
Томская область - 190
Пензенская область - 188
Краснодарский край - 186
Владимирская область - 182
Республика Хакасия - 181
Астраханская область - 181
Белгородская область - 181
Оренбургская область - 181
Орловская область - 180
Курская область - 179
Ивановская область - 176
Калужская область - 168
Тюменская область - 163
Новосибирская область - 163
Кемеровская область - 161
Липецкая область - 160
Республика Башкортостан - 157
Смоленская область - 153
Амурская область - 152
Республика Дагестан - 152
Тамбовская область - 143
Сахалинская область - 141
Чеченская Республика - 138
Рязанская область - 135
Республика Чувашия - 133
Костромская область - 112
Республика Калмыкия - 111
Курганская область - 107
Республика Адыгея - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Карачаево-Черкесская Республика - 94
Республика Татарстан - 91
Республика Мордовия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 86
Республика Ингушетия - 85
Камчатский край - 83
Севастополь - 81
Республика Тыва - 60
Республика Алтай - 55
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 41
Еврейская автономная область - 27
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 3