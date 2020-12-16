16 Декабря 2020
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Общество В России Москва
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 490 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 2 176 100 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5028

Санкт-Петербург - 3758

Московская область - 1477

Нижегородская область - 492

Архангельская область - 397

Свердловская область - 395

Воронежская область - 387

Ростовская область - 385

Вологодская область - 371

Псковская область - 359

Республика Крым - 354

Хабаровский край - 345

Республика Карелия - 340

Красноярский край - 333

Пермский край - 327

Челябинская область - 309

Самарская область - 301

Республика Коми - 289

Ульяновская область - 289

Мурманская область - 281

Волгоградская область - 273

Саратовская область - 270

Иркутская область - 262

Забайкальский край - 260

Республика Саха (Якутия) - 242

Омская область - 240

Приморский край - 239

Кировская область - 238

Ставропольский край - 236

Тверская область - 232

Ханты-Мансийский автономный округ - 227

Ленинградская область - 224

Алтайский край - 219

Республика Бурятия - 215

Новгородская область - 208

Удмуртская Республика - 208

Тульская область - 206

Калининградская область - 198

Брянская область - 197

Ямало-Ненецкий автономный округ - 192

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Томская область - 190

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Еврейская автономная область - 27

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В России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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