Совет Федерации одобрил новый порядок своего формирования

Совет Федерации не стал противиться обновленному механизму своего формирования и одобрил его, а также законопроект о статусе депутата и сенатора, о гарантиях экс-президенту и его семье, а также о федеральной территории "Сириус". Документы были ранее одобрены Госдумой, а разработаны они "для приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией". Правда, депутаты в трех чтениях так и не смогли выяснить, причем тут пожизненная неприкосновенность экс-президента и территория "Сириус", а сенаторы и не стали об этом публично задаваться вопросом. Отметим, что авторами последних двух законопроектов выступил не президент, а депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

"Это новый федеральный институт, - заявил Клишас, комментируя законопроект о "Сириуса". – Возможность создания федеральной территории является новеллой Конституции. Ко второму чтению в Госдуме закон был очень доработан. Было внесено много поправок. Это вполне обоснованно, поскольку мы впервые проходили такой путь в попытке создать такую правовую конструкцию".

"Не исключаю, что какие-то элементы могут в последствии сильно измениться. Граждане могут что-то заявить, какие-то федеральные органы могут захотеть что-то изменить", - добавил Клишас. Он отметил, что федеральные территории "не будут клонироваться и плодиться одна за другой", а закон о федеральной территории будет дорабатываться в весеннюю сессию в 2021 году.