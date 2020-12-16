16 Декабря 2020
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Политика В России Москва
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Совет Федерации одобрил новый порядок своего формирования

Совет Федерации не стал противиться обновленному механизму своего формирования и одобрил его, а также законопроект о статусе депутата и сенатора, о гарантиях экс-президенту и его семье, а также о федеральной территории "Сириус". Документы были ранее одобрены Госдумой, а разработаны они "для приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией". Правда, депутаты в трех чтениях так и не смогли выяснить, причем тут пожизненная неприкосновенность экс-президента и территория "Сириус", а сенаторы и не стали об этом публично задаваться вопросом. Отметим, что авторами последних двух законопроектов выступил не президент, а депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

"Это новый федеральный институт, - заявил Клишас, комментируя законопроект о "Сириуса". – Возможность создания федеральной территории является новеллой Конституции. Ко второму чтению в Госдуме закон был очень доработан. Было внесено много поправок. Это вполне обоснованно, поскольку мы впервые проходили такой путь в попытке создать такую правовую конструкцию".

"Не исключаю, что какие-то элементы могут в последствии сильно измениться. Граждане могут что-то заявить, какие-то федеральные органы могут захотеть что-то изменить", - добавил Клишас. Он отметил, что федеральные территории "не будут клонироваться и плодиться одна за другой", а закон о федеральной территории будет дорабатываться в весеннюю сессию в 2021 году.

Карта федеральной территории "Сириус". (2020)|Фото: Госдума РФ

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Совет Федерации одобрил новый порядок своего формирования

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Теги: совет федерации, пожизненные сенаторы, федеральная территория сириус, неприкосновенность президента, экс-президент



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