16 Декабря 2020
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Общество Свердловская область За рубежом
пляж в Испании (2020) | Фото: Накануне.RU

145 свердловчан оштрафованы за отказ сообщить COVID-статус после возвращения из-за рубежа

Уже 145 жителей Свердловской области оштрафованы за непредоставление информации о своем COVID-статусе по возвращении из-за рубежа. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, общая сумма штрафов составила 1 млн 293 тыс. 500 руб.
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По данным на 15 декабря, начиная с 1 августа этого года на Средний Урал из-за границы прибыло 50 тыс. 610 человек. В первые три дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на коронавирус методом ПЦР и уведомили о полученных результатах 49 тыс. 433 человека. При этом у 899 из них результат оказался положительным.

В свою очередь, 1 тыс. 277 человек не прошли обследование в установленный законом срок. В отношении 701 уральца уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение, а материалы переданы в суды. 576 жителям региона Роспотребнадзор направил извещения о назначении времени и места составления протокола об административном нарушении.

Как напомнили в ведомстве, по закону в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за границы необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До получения результата теста нужно соблюдать самоизоляцию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Павел Креков дал ответ свердловчанам, не желающим вакцинироваться от коронавируса.

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145 свердловчан оштрафованы за отказ сообщить COVID-статус после возвращения из-за рубежа

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Теги: COVID-статус, штрафы, Роспотребнадзор, Свердловская область



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