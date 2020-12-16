ИГЖН помогла вернуть пермякам свыше 9 миллионов рублей переплаты за коммуналку

По итогам 2020 г. инспекция государственного жилищного надзора Пермского края помогла вернуть гражданам более 9 млн руб., переплаты за коммунальные услуги. Так, чаще всего жители Прикамья получали неверные начисления за отопление и горячее водоснабжение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ИГЖН, за отопление в текущем году пермяки отдали лишние 3,7 млн руб., и 1,7 млн руб. – за горячую воду. Рекордсмены в данном вопросе: жители Перми – 1,3 млн руб., жители Оса – 713 тыс. руб. и жители Березники – более 500 тыс. руб.

"Перерасчет касался не только тех случаев, когда Инспекция фиксировала неправильное применение тарифа или нормативов, но и тех случаев, когда гражданин получал некачественную коммунальную услугу. Если в квартире холодно или температура горячей воды не соответствует нормативным требованиям, заявитель вправе требовать перерасчет от ресурсоснабжающей организации. Если поставщик коммунальной услуги отказываться делать перерасчет добровольно, это повод обратиться в ИГЖН", - сообщил Александр Евсюков, начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Всего в текущем году было рассмотрено 13 тыс. 564 обращения жителей Прикамья по самым разным темам, включающим в себя также перерасчет и бездействие управляющих организаций. В инспекции пояснили, что в случае несогласия с начислениями платы за ЖКУ, прежде всего, необходимо обратиться за разъяснениями к исполнителю коммунальной услуги. В ином случае можно написать обращение в инспекцию, приложив платежные документы (квитанции).