В Магадане со второй попытки выбрали нового мэра – им стал предыдущий градоначальник

В Магадане утвердили "нового" мэра. Им стал прежний глава города Юрий Гришан.

Напомним, история с поиском нового руководителя длилась несколько месяцев. Первый конкурс на замещение должности пришлось отменить – никто не подал заявок и не пожелал стать руководителем столицы региона, включая самого Гришана, который возглавлял город с 2015 года (а вообще работал в администрации города до 90-х годов, затем подался в частный бизнес по обслуживанию городских предприятий).

Был объявлен повторный конкурс, на который уже заявилось 27 человек. После проверки сведений о них в игре сталось 22 человека. 14 декабря конкурсная комиссия из десяти человек во главе с вице-губернатором Магаданской области Андреем Колядиным провела собеседования с кандидатами. Финалистами стали Гришан, Максим Попов (заместитель магаданского транспортного прокурора) и Руслан Федорчук (директор магаданского политехнического техникума).

Уже из них городская дума выбрала нового главу, которым оказался Гришан. Ранее его кандидатуру также поддержал президиум политсовета регионального отделения партии "Единая Россия", заседание которого накануне провел губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Гришан будет мэром Магадана в ближайшие пять лет.

"Мне нужно было разобраться в себе, понять, как меня воспринимают граждане Магадана, как меня воспринимают депутаты. То, что было пять лет назад, это одно. Для города я был новый человек, и в том статусе много обещал, много сделал, немало и не сделал. Через пять лет есть определенный срок, экзамен, сессия, надо отчитываться. Вчера был прямой разговор с депутатами, где задавали очень много вопросов, где высказывали много критики. Все это правильно, справедливо. Именно депутаты сегодня являются связующим звеном между мэром и жителями Магадана. Программа развития у нас до 2025 года. Ту, что была до 2020-го, мы практически выполнили, за исключением одного объекта, который для всех важен - это музей. По нему есть проект и экспертиза. Мы его сделаем однозначно, это обещаю, это дело чести", - заявил избранный мэр.

Также он заявил о своих планах: "Основное – это сделать Магадан не хуже, а лучше других городов Российской Федерации, куда люди хотят уехать. Я общаюсь с коллегами, многие вопросы у нас в Магадане решаются на порядок быстрее. Мы в целом хороший город, над которым нужно поработать, особенно над его внешним видом. Люди хотят видеть красивые фасады, отсутствие мусора на площадках, хорошие дворы. Россия гордится Москвой, а Магаданская область должна гордиться Магаданом - он действительно ворота Колымы".