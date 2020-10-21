21 Октября 2020
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знак &quot;Магадан - город отстой&quot; (2019) | Фото: vesma.today

В Магадане на пост мэра не заявился ни один кандидат

В Магадане завершился прием заявок на конкурс по отбору кандидатов в мэры города. Он завершился провалом – не было подано ни одной заявки. В администрации собираются назначить новые сроки проведения отбора.

Сейчас город возглавляет Юрий Гришан, но он не хочет быть мэром в будущем. При этом медийная активность главы Магадана на высоте – в сентябре он занял четвертое место в рейтинге дальневосточных мэров (всего 22 позиции) от "Медиалогии". Гришан до 90-х годов работал в городской администрации, потом подался в частный бизнес по обслуживанию городских предприятий, город возглавлял с 2015 года.

Председатель гордумы Сергей Смирнов, когда объявлял прием заявок на конкурс, заявил такие пожелания в адрес кандидатов: "Муниципальное управление - задача сложная, поэтому человек должен объективно оценивать свои возможности, соответствовать критериям отбора, быть эффективным управленцем, чтобы качественно реализовать задачи, которые ставит перед нами правительство региона и страны".

Между тем, местное издание "Весьма" приводит мнение губернатора Колымы Сергея Носова. Он считает, что мэр должен быть популярным и претендовать на лояльность жителей: "Обязательно нужно учитывать мнения людей, учитывать оценку [общественную оценку деятельности глав муниципалитетов] и подходить очень ответственно – как со стороны губернатора, так и со стороны местных дум, потому что мы совместно в конечном итоге будем отбирать кандидатов на эти должности".

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В Магадане на пост мэра не заявился ни один кандидат

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Теги: магадан, юрий гришан, сергей носов, мэр города



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