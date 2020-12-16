16 Декабря 2020
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Общество За рубежом
JeSuisCharlie хэштег Франция теракт (2015) | Фото:

Во Франции сегодня вынесут приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

Сегодня суд во Франции вынесет приговор 14 подсудимым, причастным к теракту в редакции парижского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в 2015 году.

В январе 2015 года в результате нескольких атак радикальных исламистов были убиты 17 человек. В результате расправы над сотрудниками редакции погибли 12 человек. За ней последовало убийство женщины-полицейского и захват заложников на рынке Hyper Cacher.

Причиной атаки на Charlie Hebdo стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые публиковало издание.

После теракта французы и жители других европейских стран стали выходить на митинги солидарности под лозунгом "Я/Мы – Шарли".

Все трое напавших на редакцию были убиты полицией, но следствие выяснило, что у непосредственных исполнителей теракта были пособники.

Суд несколько раз откладывался в этом году из-за пандемии COVID-19. За это время во Франции произошло еще одно убийство из-за карикатур Charlie Hebdo – радикальный исламист убил школьного учителя, который показывал иллюстрации с пророком Мухуммедом своим ученикам.

Прокуратура попросила для подсудимых тюремные сроки от пяти лет до пожизненного заключения.

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Во Франции сегодня вынесут приговор по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo

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Теги: франция, приговор, террористы, Charlie Hebdo



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