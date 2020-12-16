16 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Замглавы Троицка обвиняют в превышении должностных полномочий

Заместителю главы Троицка по городскому хозяйству Вадиму Герману предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый незаконно передал имущество ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам, с установленным в них технологическим оборудованием. "Теплосервис" был причинен ущерб в размере более 9 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Замглавы Троицка обвиняют в превышении должностных полномочий

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Теги: Вадим Герман, замглавы, задержание, арест,



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