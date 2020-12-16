Замглавы Троицка обвиняют в превышении должностных полномочий

Заместителю главы Троицка по городскому хозяйству Вадиму Герману предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый незаконно передал имущество ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам, с установленным в них технологическим оборудованием. "Теплосервис" был причинен ущерб в размере более 9 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.