16 Декабря 2020
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Общество Центральный ФО Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

СМИ: московские частные клиники будут проводить вакцинацию против коронавируса

В Москве в частных клиниках предложено организовать вакцинацию от COVID-19.

C таким предложением выступил замруководителя департамента здравоохранения города Андрей Старшинин. Он направил медицинским организациям соответствующее письмо, в котором указывается, что право проводить вакцинацию получат клиники, соответствующие ряду требований.

Они должны быть подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы, куда необходимо будет загружать информацию о вакцинированном пациенте. Также медучреждения должны будут самостоятельно обеспечивать транспортировку вакцины со склада, и соблюдать режим ее хранения.

При этом сам препарат будет предоставляться клиникам безвозмездно при условии, что ее цена не будет закладываться в стоимость услуги, пишет "Ведомости".

Между тем, ранее выяснилось, что большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавируса. При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить.

Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.

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СМИ: московские частные клиники будут проводить вакцинацию против коронавируса

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Теги: Москва, клиники, коронавирус



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