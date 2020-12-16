16 Декабря 2020
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помидоры (2015) | Фото: mvestnik.ru

Россия частично возобновила поставки азербайджанских помидоров

С 16 декабря Россия разрешает ввоз помидоров с азербайджанского предприятия ООО "Агротерм".

Как сообщили Накануне.RU в Россельхознадзоре, также рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана.

Напомним, 8 декабря Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и перца из Узбекистана, яблок и томатов из Азербайджана, томатов и перца из Армении.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что не ожидает дефицита помидоров из-за введенного Россельхознадзором запрета на их ввоз из Узбекистана, Азербайджана и Армении.

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Россия частично возобновила поставки азербайджанских помидоров

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Теги: помидоры, Азербайджан



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