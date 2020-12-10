Минсельхоз не прогнозируют дефицит помидоров из-за ограничений на их ввоз

Министерство сельского хозяйства сообщило, что не ожидает дефицита помидоров из-за введенного Россельхознадзором запрета на их ввоз из Узбекистана, Азербайджана и Армении.

По данным ведомства, урожай овощей в текущем году превысит 14 млн т. "При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд — 1,3 млн тонн". Как отмечают в министерстве, "необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств", сообщает ТАСС.

Напомним, Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и перца из Узбекистана, яблок и томатов из Азербайджана, томатов и перца из Армении.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года внешнеторговый оборот России составил 485 млрд долларов США, что на 3% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Экспорт упал на 5%, импорт почти не изменился. При этом Россия экспортирует почти в два раза больше товаров, чем импортирует (310 млрд против 175 млрд). Такие данные со ссылкой на Банк России приводит Росстат.