В Севастополь начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта

В Севастополь начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта.

"Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тысяч кубометров воды Чернореченского водохранилища", - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства во вторник.

Ранее правительство разработало и приняло план по обеспечению Крыма и Севастополя водой. В плане 14 пунктов, он рассчитан до 2024 года. Стоимость его составит 48 млрд руб., часть из которых была выделена уже на прошлой неделе. Большой изъян проекта в том, что он не решит проблему водоснабжения полуострова навсегда – только до тех пор, пока и дополнительных 309 тыс. кубометров воды в сутки не перестанет хватать. А это может произойти: с 2014 года население Севастополя, например, увеличилось больше чем на 100 тысяч.

РИА Новости напоминает, что ранее Развожаев сообщал, что проблема вододефицита в регионе из-за продолжительной засухи будет решена за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище. Экономить воду в водохранилище будут за счет использования воды из Кадыковского карьера и водоема у горы Гасфорта, а также строительства нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод.