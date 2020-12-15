Столкновения в Киеве: предприниматели пытаются устроить "налоговый майдан"

В Киеве начались акции протеста движения SaveФОП, то есть физлиц-предпринимателей. Оно требует отменить ряд законов, усложняющих жизнь предпринимателям. Движение анонсировало "налоговый майдан".

Протестующие прошли маршем до офиса президента, а затем на майдан незалежности, где попытались установить палатки, и там завязались столкновения с полицией. Та применила дубинки и слезоточивый газ. Протестующие жгли файеры, дымовые шашки.

"Я призываю всех, кто видит этот беспредел, покупайте палатки и идите на майдан незалежности. Мы должны устоять", - заявил глава SaveФОП Сергей Доротич.

По данным киевской полиции, пострадали около 40 полицейских. Многие получили ожоги глаз. Много пострадавших и со стороны протестующих.

Несколько небольших палаток все же удалось установить, но большие палатки полиция отобрала. Станции метро в центре города закрыли.

Доротич заявил, что протестующие останутся на ночь на майдане и будут там до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Главным требованием движения является лозунг "Стоп локдаун!", то есть отмена запретов для предпринимателей, и сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности.

С момента введения карантина в марте в Киеве было уже несколько акций протестов. Так, от "карантина выходного дня" быстро решили отказаться.