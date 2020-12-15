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Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

В Подмосковье закрыли скандальный мусорный полигон "Ядрово"

Полигон твердых коммунальных отдыхов (ТКО) "Ядрово" в Московской области закрылся досрочно.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, предстоит работа по рекультивации объекта.

Глава ведомства Светлана Радионова не исключила, что полигон может войти в федеральный проект "Чистая страна", решение принимает Минприроды.

Радионова пообещала, что до конца года будут закрыты еще три подобных полигона с последующей рекультивацией.

В марте 2018 года на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Позже число пострадавших выросло почти до 150 человек. В Волоколамске начались акции протеста. На митинге 21 марта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева забросали снежками, а главу Волоколамского района Евгения Гаврилова избили.

В августе Росприроднадзор начал проверку ООО "Ядрово", было выявлено 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Губернатор Подмосковья Воробьев 2 августа заявил, что "все свалки в Подмосковье мы закрываем практически 1 января".

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В Подмосковье закрыли скандальный мусорный полигон "Ядрово"

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Теги: мусорный полигон ядрово, подмосковье, свалка



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