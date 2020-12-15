15 Декабря 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.rg-rb.de

В НАТО заявили, что не будут соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия

В НАТО вновь выступили с критикой Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступит в силу 22 декабря 2020 года.

"Мы коллективно заявляем о нашем неприятии этого договора, поскольку он не отражает сложные условия международной безопасности и противоречит существующей архитектуре разоружения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

В НАТО заявили о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которым организация собирается руководствоваться.

"ДНЯО остается единственным надежным путем к ядерному разоружению. Мы признаем обязательства, взятые в рамках ДНЯО пятьдесят лет назад, и полны решимости внести свой вклад в сохранение, универсализацию и полное осуществление ДНЯО", - говорится в заявлении.

В НАТО указывают на недостатки в тексте ДЗЯО, а также напоминают, что его не подписала ни одна ядерная держава, что вообще делает документ бесполезным.  

"Мир, в котором государства, бросающие вызов международному порядку, основанному на правилах, имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, не является более безопасным миром. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - заключают в организации.

ДЗЯО полностью запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Его ратифицировали 50 стран, среди которых Казахстан, ЮАР, Австрия, Мексика, Таиланд.

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В НАТО заявили, что не будут соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия

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Теги: нато, дняо, дзяо, ядерная держава



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