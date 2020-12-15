Госдума во втором чтении одобрила возвращение системы вытрезвителей

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о возвращении системы вытрезвителей. При этом между двумя чтениями прошло больше года.

Документ предлагает оказание "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

В пояснительной записке говорится, что власти субъектов РФ и муниципальные власти должны организовать работу вытрезвителей.

Если документ будет одобрен Госдумой завтра в третьем чтении, а также согласован Советом Федерации и подписан президентом, он может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Правила работы вытрезвителей будут устанавливать Минздрав, Минтруд и МВД, а вот расходы на создание системы лягут на региональные бюджеты.