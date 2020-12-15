Московские кафе будут проверять на соблюдение норм по COVID после публикаций в соцсетях

Административное расследование о нарушении кафе и ресторанами мер против распространения коронавируса в Москве могут начать на основании фотографий или видео из социальных сетей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире "Первого канала".

Однако после этого необходимо собрать доказательства и провести рейд, чтобы доказать нарушение, добавил он.

Ранее глава города Сергей Собянин сообщил, что в Москве могут ужесточить ограничительные меры, это произойдет только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов, больных коронавирусом.

Говоря о том, применим ли к мегаполису так называемый китайский сценарий, когда для профилактики распространения COVID-19 закрывались целые микрорайоны, Собянин назвал такой метод "эффективным".