Собянин заговорил о ковидных ограничениях в Москве

В Москве могут ужесточить ограничительные меры.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, это произойдет только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов, больных коронавирусом.

По словам мэра, в настоящее время у медицинской системы Москвы "еще достаточно большой" запас прочности.

Говоря о том, применим ли к мегаполису так называемый китайский сценарий, когда для профилактики распространения COVID-19 закрывались целые микрорайоны, Собянин назвал такой метод "эффективным", сообщает ТАСС.

Тем временем, с 14 декабря в Москве начинается запись на вакцинацию от коронавируса для граждан их новых групп риска – работников МФЦ, культуры, а также предприятий торговли и услуг. "По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.