Пушкина анонсировала новую попытку продавить закон о "семейном насилии"

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сторонница ювенальных технологий Оксана Пушкина заявила, что новый вариант законопроекта "Об основах профилактики семейно-бытового насилия" готов. Сопутствующие законы тоже готовы.

Напомним, в конце прошлого года законопроект был обнародован, но после общественного возмущения так и не был внесен в Госдуму. В первоначальной версии он вводил наказание за то, что не является ни уголовным, ни административным правонарушением . Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи и защиты материнства назвала его "наказанием за семейную жизнь". Так, вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать, он поражается в правах немедленно, а НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения, в том числе по анонимным доносам.

При этом в семьях совершается лишь около 20% преступлений с применением насилия, а сами преступления вызваны теми же причинами, что и преступления вне семьи, то есть обусловлены не природой семьи (как подразумевается в термине "семейное насилие"), а иными причинами. Одной из главных причин является употребление алкоголя.

На слушаниях в Общественной палате в 2018 году старший научный сотрудник ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина сообщила, что, по данным участковых полиции, порядка 80% правонарушений в семейно-бытовой сфере связано с употреблением алкоголем.

Что касается убийств в семье, то в 2015 году их было всего чуть более 1 тыс. из 8 тыс. убийств в стране в целом. При этом женщин погибло в 2,5 раза меньше, чем мужчин, - 304 против 756, хотя Пушкина настаивает на том, что главными пострадавшими являются женщины.

Отметим, что первый вариант законопроекта писали 35 организаций, из которых 24 иностранных агента. Семейные общественные организации допущены не были.