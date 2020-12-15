Из-за задымления пожарные эвакуировали 70 человек из спорткомплекса "Олимпия-Пермь"

В Перми пожарные сегодня эвакуировали порядка 70 человек, в том числе 28 детей из спорткомплекса "Олимпия-Пермь". Инцидент произошел сегодня утром, в 10.20.

Как сообщили Накануне.RU в самом спорткомплексе, сработала противопожарная сигнализация.

"Во время проведения ремонтных работ на крыше административного корпуса, выполняемых компанией-подрядчиком, произошло задымление. Все службы спорткомплекса сработали четко и оперативно. Всех посетителей вывели. Никто не пострадал. Пожарные службы прибыли быстро и устранили причину. На месте работают специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, загорелся теплоизоляционный материал. Площадь пожара составила три кв. м. Проводится проверка.