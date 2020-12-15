По законопроекту о дистанционном обучении планируют сделать общественные слушания

По законопроекту о дистанционном обучении, уже дважды снятому Госдумой с рассмотрения, проведут общественные слушания, учтя мнение учителей, родителей и в целом общественности. А профильные министерства должны будут представить проекты нормативных актов не ко второму, как ранее предполагалось, а к первому чтению, пишет "Парламентская газета".

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Законопроект вызывает горячие споры. Многие опасаются, что он законодательно ликвидирует очное образование.

"Если мы допустим принятие закона о введении дистанционного образования, это будет навсегда", - заявил на днях зампред комитета Годумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин.

По словам инициатора проекта и председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, он должен дать ответы на все важные вопросы: сколько должен длиться урок? сколько ребенок должен проводить за компьютером времени в течение дня? что будет с зарплатой учителей, нагрузка на которых значительно возросла? что делать с доступом в интернет?

Однако можно заметить, что это чисто технические вопросы, а концепция дистанта навязывается насильно под предлогом пандемии, о чем говорит использование в обсуждаемых вопросах слова "должен".

В аппарате комитета Госдумы по образованию и науке изданию сообщили, что планируется организовать слушания по различным целевым группам, а комитет запросит у профильных министерств проекты нормативных актов не ко второму чтению, а к первому. Поможет ли это реально учесть мнение общества?

Напомним, отсутствие регламентирующего "дистант" закона не помешало властям объявить о продлении такого режима обучения аж до 2022 года.