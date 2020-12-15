РФПИ: эффективность "Спутника V" против тяжелых форм коронавируса составляет 100%

Эффективность российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

По последним данным, в ходе клинических исследований в РФ вакцину получили более 26 тыс. добровольцев. В настоящее время также проводятся клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и прочих странах, а также вторая и третья фаза - в Индии, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Фондом "Общественное мнение". При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить. Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.