15 Декабря 2020
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месторождение имени Виноградова, качалка, добыча (2016) | Фото: ugrapro.ru

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в следующем году оценивается в 95,89 млн баррелей в сутки, считает Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК).

Ранее ОПЕК предполагала, что данный показатель составит 96,26 млн баррелей в сутки. Организация также снизила прогноз добычи жидких углеводородов в России до 10,24 млн баррелей в сутки в 2021 году.

В организации снижение прогноза объяснили неопределенной обстановкой с эпидемией COVID-19 в странах Организации экономического сотрудничества и развития. От ситуации с коронавирусом будут зависеть тенденции роста мирового ВВП, пишет "Коммерсант".

Тем временем, цены на нефть стабилизировались на уровне $47-49 за баррель, сообщил на совещании президента с правительством вице-премьер по ТЭК Александр Новак. Он сообщил о переговорах в рамках сделки ОПЕК+, по которой ряд добывающих стран в этом году договорился о сокращении производства нефти.

Новак рассказал, что переговоры были непростыми, но в итоге действующее соглашение было подтверждено, как и намерение постепенного возврата на рынок добычи 2 млн баррелей нефти в сутки.

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ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть

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Теги: ОПЕК, нефть



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