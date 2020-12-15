CureVac приступила к финальным испытаниям коронавирусной вакцины

Немецкая фармкомпания CureVac начала финальные испытания вакцины от коронавируса.

В клинических испытаниях примут участие 36,5 тыс. добровольцев из Европы и Латинской Америки. На этом фоне акции CureVac подскачили на 5,8%. В случае успешных испытаний поставки препарата начнутся в 2021 году, пишет "Коммерсант".

Тем временем, большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Фондом "Общественное мнение". При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить. Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.