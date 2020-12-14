14 Декабря 2020
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Экономика Санкт-Петербург
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: Ru-mir.net

Пригожин рассказал о планах Смольного по созданию комиссии для помощи бизнесу

В Санкт-Петербурге в ближайшем будущем может появиться комиссия по урегулированию вопросов, касающихся туристического и ресторанного бизнеса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время разговора с ресторатором Арамом Мнацакановым.

Положительную тенденцию в ситуации с ресторанным бизнесом в городе отметил бизнесмен Евгений Пригожин. К нему за комментарием обратилась редакция «Петербург Ньюс». Ответ опубликован на официальной странице компании «Конкорд».

Бизнесмен высоко оценил состоявшийся диалог между Смольным и бизнесом. Пригожин назвал Арама подходящей кандидатурой для роли модератора между властью города и бизнес-сообществом.

Также предприниматель поделился информацией, что губернатор планирует создать комиссию по урегулированию проблемных вопросов бизнеса. Во время пандемии стало известно, что наиболее пострадавшими сферами оказались ресторанный, туристический и гостиничный бизнес. Поэтому комиссия могла бы быть площадкой для решения вопросов, касающихся ограничительных мер. Стороны спокойно могли бы обсудить пути выхода из сложной ситуации.

конкорд, скрин, пригожин, комиссия(2020)|Фото: https://m.vk.com/wall-177427428_369

Ранее Евгений Пригожин уже выступал за то, чтобы рестораторы города встретились с представителями власти и обсудили коронавирусные ограничения.

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Пригожин рассказал о планах Смольного по созданию комиссии для помощи бизнесу

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Теги: евгений пригожин, конкорд, беглов, комиссия, ресторанный бизнес



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