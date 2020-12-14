Пригожин рассказал о планах Смольного по созданию комиссии для помощи бизнесу

В Санкт-Петербурге в ближайшем будущем может появиться комиссия по урегулированию вопросов, касающихся туристического и ресторанного бизнеса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время разговора с ресторатором Арамом Мнацакановым.

Положительную тенденцию в ситуации с ресторанным бизнесом в городе отметил бизнесмен Евгений Пригожин. К нему за комментарием обратилась редакция «Петербург Ньюс». Ответ опубликован на официальной странице компании «Конкорд».

Бизнесмен высоко оценил состоявшийся диалог между Смольным и бизнесом. Пригожин назвал Арама подходящей кандидатурой для роли модератора между властью города и бизнес-сообществом.

Также предприниматель поделился информацией, что губернатор планирует создать комиссию по урегулированию проблемных вопросов бизнеса. Во время пандемии стало известно, что наиболее пострадавшими сферами оказались ресторанный, туристический и гостиничный бизнес. Поэтому комиссия могла бы быть площадкой для решения вопросов, касающихся ограничительных мер. Стороны спокойно могли бы обсудить пути выхода из сложной ситуации.

Ранее Евгений Пригожин уже выступал за то, чтобы рестораторы города встретились с представителями власти и обсудили коронавирусные ограничения.