К новогодним праздникам в Краснодарском крае вновь начнут работать обсерваторы

В Краснодарском крае проработают вопрос повторного открытия обсерваторов. Там планируют размещать туристов, приехавших на новогодних с температурой или симптомами, похожими на коронавирус, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани не хотят "потерять" предстоящий горнолыжный курорт.

Прирост заболевших в регионе стабилен, а закрываться было бы неуважением ко всем россиянам, кто уже купил путевки, считает губернатор.

Кондратьев добавил, что в регионе могут ввести новые ограничения, "если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований".

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год из-за коронавируса. Вице-губернатор Евгений Елин пояснил, что работу общепита и проведение концертов ограничили с целью снизить туристическую привлекательность города.