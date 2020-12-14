14 Декабря 2020
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Красная Поляна, Роза Хутор, Сочи (2016) | Фото: Накануне.RU

К новогодним праздникам в Краснодарском крае вновь начнут работать обсерваторы

В Краснодарском крае проработают вопрос повторного открытия обсерваторов. Там планируют размещать туристов, приехавших на новогодних с температурой или симптомами, похожими на коронавирус, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани не хотят "потерять" предстоящий горнолыжный курорт.

Прирост заболевших в регионе стабилен, а закрываться было бы неуважением ко всем россиянам, кто уже купил путевки, считает губернатор.

Кондратьев добавил, что в регионе могут ввести новые ограничения, "если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований".

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год из-за коронавируса. Вице-губернатор Евгений Елин пояснил, что работу общепита и проведение концертов ограничили с целью снизить туристическую привлекательность города.

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К новогодним праздникам в Краснодарском крае вновь начнут работать обсерваторы

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Теги: краснодарский край, обсерваторы



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