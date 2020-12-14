Ленинградский мост в Челябинске закроют на два года на реконструкцию

В Челябинске на два года собираются закрыть движение по Ленинградскому мосту. Об этом на пресс-конференции сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявили аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

Как рассказал Нечаев, контракт заключен на три года. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы. Весной Ленинградский мост закроют, а рабочие начнут его демонтировать и собирать.

"Весной следующего года данный объект будет закрыт. Мы в течение двух лет должны этот объект запустить. Я надеюсь, что на каком-то этапе, сейчас мы прорабатываем этот вопрос, например, в конце 2021 года, его удастся открыть в какой-то части. Но по факту он будет закрыт два года. Будут заменены трамвайные пути и мостовой переход расширят с четырех до шести полос", - рассказал министр.