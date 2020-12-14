Родители не обязаны предоставлять данные на детей - власти Санкт-Петербурга

Требовать от родителей данные о том, чем заняты их дети вне школы, незаконно. Об этом говорится в ответе Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга на запрос общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец.

Как сообщало Накануне.RU, родители петербургских школьников жалуются на принуждение со стороны школ отчитаться о занятости детей в дополнительном образовании посредством заполнения гугл-таблиц, то есть передать корпорации "Гугл" сведения о занятиях их детей под предлогом слежения за динамикой численности детей, занятых в дополнительном образовании.

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга в своем ответе указал на необходимость соблюдения образовательными организациями и органами государственной власти требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. Будто бы вся полученная информация обезличивается и используется только для планирования потребности в новых местах допобразования. И родители не обязаны предоставлять сведения о детях.

Уполномоченный по защите семьи отмечает, что "вымогательство согласия на обработку персональных данных, сопровождаемое угрозами лишения чего бы то ни было - от аттестации до льгот по питанию - это не более чем правовой блеф. Поэтому не следует воспринимать всерьез незаконные угрозы. Ответ из Администрации города доказывает: распоряжение вашими персональными данными - это ваше дело. Не сдавайтесь в случаях принуждения к передаче информации о частной жизни".

В ответе администрации говорится о том, что разъяснение родителям права на отказ от предоставления досье на детей проводится постоянно. Однако по факту оно заменяется административным нажимом, поэтому проблема так и не решена.

Как отмечал президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин, информация на человека, собранная или предоставленная однажды, уже никогда не сможет быть удалена и "будет путешествовать безгранично". С ним согласен депутат Госдумы Николай Николаев, который заявил, что до сих пор не получил внятного ответа от "цифровиков", как можно гарантировать гражданам, что данные на них не будут переданы третьим лицам или не окажутся в открытом доступе.