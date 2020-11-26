В школах Санкт-Петербурга требуют отчитаться перед Google о дополнительных занятиях детей

Родители школьников Санкт-Петербурга жалуются на принуждение со стороны школ в обязательном порядке отчитаться о занятости детей в дополнительном образовании посредством заполнения таблицы в Google. Об этом сообщает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, к которой обратились родители.

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Требования являются императивными по срокам и сопровождаются сообщениями о строго обязательном заполнении таблиц на основании распоряжения Комитета образования Правительства Санкт-Петербурга от 26 октября. Данная информация может быть использована органами опеки, с которыми взаимодействуют школы, а также для построения "персональной траектории обучения", которую предполагает "цифровая образовательная среда", ставящая задачу управления ребенком со школы. Впоследствии на основании данной информации может начаться социальная сегрегация детей , полагает уполномоченный.

Она направила в Комитет образования Санкт-Петербурга запрос о том, кому и для чего так срочно понадобились подробные сведения о дополнительной занятости детей и почему их сбор идет через американскую платформу . А также просит разослать в школы указание о добровольности предоставления данных на детей, чтобы те сообщали о праве родителей на отказ.

Накануне уполномоченный по защите семьи обнародовала практические рекомендации, как отказаться от "цифровой школы" и сохранить для ребенка традиционное обучение. Главным условием является отказ от всех электронных услуг, требующих персональных данных о ребенке: электронного дневника, регистрации на всяких порталах, электронных карт проход/питание и т.п. Она опубликовала образцы всех заявлений со ссылками на конкретные нормы законодательства.