26 Ноября 2020
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Дети (2020) | Фото: Накануне.RU

В школах Санкт-Петербурга требуют отчитаться перед Google о дополнительных занятиях детей

Родители школьников Санкт-Петербурга жалуются на принуждение со стороны школ в обязательном порядке отчитаться о занятости детей в дополнительном образовании посредством заполнения таблицы в Google. Об этом сообщает общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, к которой обратились родители.
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Требования являются императивными по срокам и сопровождаются сообщениями о строго обязательном заполнении таблиц на основании распоряжения Комитета образования Правительства Санкт-Петербурга от 26 октября. Данная информация может быть использована органами опеки, с которыми взаимодействуют школы, а также для построения "персональной траектории обучения", которую предполагает "цифровая образовательная среда", ставящая задачу управления ребенком со школы. Впоследствии на основании данной информации может начаться социальная сегрегация детей, полагает уполномоченный.

Она направила в Комитет образования Санкт-Петербурга запрос о том, кому и для чего так срочно понадобились подробные сведения о дополнительной занятости детей и почему их сбор идет через американскую платформу. А также просит разослать в школы указание о добровольности предоставления данных на детей, чтобы те сообщали о праве родителей на отказ.

Накануне уполномоченный по защите семьи обнародовала практические рекомендации, как отказаться от "цифровой школы" и сохранить для ребенка традиционное обучение. Главным условием является отказ от всех электронных услуг, требующих персональных данных о ребенке: электронного дневника, регистрации на всяких порталах, электронных карт проход/питание и т.п. Она опубликовала образцы всех заявлений со ссылками на конкретные нормы законодательства.

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В школах Санкт-Петербурга требуют отчитаться перед Google о дополнительных занятиях детей

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Теги: школа, дополнительное образование, Google



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