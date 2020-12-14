Дмитрий Артюхов проводит "прямую линию". Задать вопросы ямальцы могут через соцсети

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 20 декабря проведет ежегодную "прямую линию". Об этом глава региона сообщил на своих страницах в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Трансляцию будет вести ОГТРК "Ямал-регион". Она начнется в 20.00 по местному времени.

"Пишите в комментарии — и будьте готовы записать видео или выйти на связь со студией", - обратился глава региона к жителям автономного округа. Задать вопрос губернатору можно с помощью хештега #вопросАртюхову; в соцсетях главы округа; по телефону 8-800-500-29-39; отправить видеовопрос с помощью Viber на номер 8-919-556-60-80.

Отметим, что подобного рода "прямые линии" с главой региона ведутся не только в телевизионном эфире, но и в соцсетях. Первая такая конференция прошла 1 декабря прошлого года. Вопросы также принимали и через соцсети.