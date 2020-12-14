Новосибирский губернатор намерен увольнять чиновников за подпольные вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил чиновникам увольнением за участие в незаконных новогодних корпоративах. Об этом он сообщил во время совещания правительства.

По словам губернатора, некоторые заведения в нарушение ограничительных мер планируют организовывать "подпольные" ночные вечерники.

Травников предупредил, что будут вестись рейды, и если кто-то из госслужащих попадется на подобном корпоративе, ему грозит наказание вплоть до увольнения, пишет Regnum.

Ранее с аналогичным предупреждением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. С 20 декабря по 15 января в республике запрещено оказывать услуги по проведению других увеселительных мероприятий.