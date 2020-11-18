В Крыму запретят новогодние ночные корпоративы

Крым по примеру Москвы введет ограничение на ночные новогодние корпоративы, заявил глава республики Сергей Аксенов на оперативном совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничение на работу общепита, ночных клубов и других развлекательных заведений. До 15 января 2021 года в столице ночная жизнь будет запрещена с 23 вечера до 6 утра.

Стоит отметить, что Крым в этом году стал одним из популярных новогодних направлений у туристов, ограниченных в возможности уехать за границу.

За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.