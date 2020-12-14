На Ямале 31 декабря будет выходным

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал 31 декабря выходным, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он объявил, что "на этой неделе поработаем подольше" – рабочий день переносится с 31 декабря (четверг) на 19 декабря (суббота).

"Надеюсь, многие организации к этому присоединятся и сделают так для своих сотрудников", - цитирует губернатора окружной оперштаб.

Ранее Госдума отклонила законопроект, внесённый ЛДПР, о переносе выходного на 31 декабря. Депутаты предлагали не вводить новый выходной, а переносить его с какого-то другого дня, чтобы в итоге количество рабочих дней в году не уменьшалось. Если законопроект рано или поздно всё же примут, то фактически он начнёт действовать только с 1 января 2024 г., поскольку в 2022-23 гг. 31 декабря выпадает на выходные дни.