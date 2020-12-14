14 Декабря 2020
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консульство, флаги, Россия, США, Украина, Великобритания (2015) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге и Владивостоке могут исчезнуть генконсульства США

СМИ сообщили, что американские дипломаты собираются пересмотреть условия своей работы в России.
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По данным сразу нескольких дипломатических источников "Коммерсанта", рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Генконсульство в столице Урала с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями, в таком же режиме работают посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине.

Деятельность генконсульства во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью. В Госдепе рассчитывали, что генконсульство возобновит работу, "как только это позволит ситуация", но пришли к выводу, что в ближайшее время она лучше не станет. Кроме этого, визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили еще задолго до коронавируса.

В посольстве Соединенных Штатов не смогли оперативно предоставить официальный комментарий о возможности закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года в Китае закрыли генеральное консульство США в Чэнду, которое открывал еще Джордж Буш-старший.

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В Екатеринбурге и Владивостоке могут исчезнуть генконсульства США

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Теги: генконсульства, США, закрытие, Екатеринбург, Владивосток



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