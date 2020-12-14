Билл Гейтс: переходный период в США осложняет распределение коронавирусной вакцины

Миллиардер Билл Гейтс, фонд которого принимает участие в процессе разработки и поставки вакцин против коронавируса, заявил, что смена президента США "усложняет" усилия по распространению препарата.

"Переходный период усложняет процесс, но новая администрация готова полагаться на реальных экспертов, а не нападать на них",— заявил Гейтс.

Джо Байден, которого СМИ называют новым президентом США, заявил, что администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа поделилась информацией, но не "подробным планом" с его переходной командой о распространении вакцины по всей стране, сообщает CNN.

Ранее Гейтс сообщил, что мир ожидает новая эпидемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет.

По его словам, седующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. Бизнесмен отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование на коронавирус и изолировали зараженных людей.