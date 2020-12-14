Билл Гейтс: переходный период в США осложняет распределение коронавирусной вакцины

14 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
(2011) | Фото:akado.ru

Билл Гейтс: переходный период в США осложняет распределение коронавирусной вакцины

Миллиардер Билл Гейтс, фонд которого принимает участие в процессе разработки и поставки вакцин против коронавируса, заявил, что смена президента США "усложняет" усилия по распространению препарата.

"Переходный период усложняет процесс, но новая администрация готова полагаться на реальных экспертов, а не нападать на них",— заявил Гейтс.

Джо Байден, которого СМИ называют новым президентом США, заявил, что администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа поделилась информацией, но не "подробным планом" с его переходной командой о распространении вакцины по всей стране, сообщает CNN.

Ранее Гейтс сообщил, что мир ожидает новая эпидемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет.

По его словам, седующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. Бизнесмен отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование на коронавирус и изолировали зараженных людей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Билл Гейтс: переходный период в США осложняет распределение коронавирусной вакцины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Билл Гейтс, коронавирус, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети