12 Декабря 2020
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Россия ввела санкции против почти всех "слуг народа"

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины, внеся в него почти всех "слуг народа". Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства РФ.
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Под санкции попал в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Предыдущий раз Россия расширяла санкционный список в сентябре. Тогда в него были включены Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и другие - всего 42 человека.

Нынешний шаг Москвы важен своим символизмом - Кремль показывает, что с нынешней киевской властью и Владимиром Зеленским говорить не о чем, поскольку за полтора года своего президентства он не выполнил своих обещаний и предпринял множество враждебных шагов, в том числе постоянно подбивает Запад к ужесточению антироссийских санкций.

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Россия ввела санкции против почти всех "слуг народа"

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Теги: Украина, санкции



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