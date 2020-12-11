В Прикамье старшеклассников-выпускников переведут на очную форму обучения

В Пермском крае учеников 9 и 11 классов с 14 декабря переведут на очное обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Речь идет о старшеклассниках Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского.

Ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования продолжат учиться дистанционно до конца года.

Кроме того, на заседании определили формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Организация мероприятий допускается исключительно в группах/классах без присутствия родителей, посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из разных групп/классов.