11 Декабря 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Прикамье старшеклассников-выпускников переведут на очную форму обучения

В Пермском крае учеников 9 и 11 классов с 14 декабря переведут на очное обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Речь идет о старшеклассниках Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского.

Ученики 5-8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования продолжат учиться дистанционно до конца года.

Кроме того, на заседании определили формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Организация мероприятий допускается исключительно в группах/классах без присутствия родителей, посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из разных групп/классов.

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В Прикамье старшеклассников-выпускников переведут на очную форму обучения

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Теги: школа, дистанционное обучение, очное обучение



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