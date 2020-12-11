В Москве расширят список групп риска, из которых можно записаться на прививку от коронавируса

С понедельника, 14 декабря, в Москве начинается запись на вакцинацию от коронавируса для граждан их новых групп риска – работников МФЦ, культуры, а также предприятий торговли и услуг.

"По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, с конца прошлой неделе в столице на вакцинацию могут записаться врачи, учителя и социальные работники. В первой партии город получил 5 тыс. доз вакцин.