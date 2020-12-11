11 Декабря 2020
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Регионы в декабре получат 480 тысяч доз вакцины "Спутник V" – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности страны к началу массовой вакцинации, которую Владимир Путин распорядился запустить с этой недели. "В срок мы укладываемся. В регионы направлены первые партии вакцины "Спутник V". В декабре регионы получат 480 тыс. доз этого препарата. Минздрав сформировал график распределения по стране. В каждом регионе уже открываются пункты вакцинации. Прошу глав регионов обратить внимание и обеспечить работу пунктов во время предстоящих новогодних праздников", - отметил Мишустин на совещании с правительством, посвященном массовой вакцинации населения.  

Председатель правительства отметил, что по поручению президента сначала будут вакцинироваться люди из групп риска – медики, учителя и социальные работники. "Но учитывая, что ситуация от региона к региону различается, регионы могут расширять этот список в зависимости от положения", - добавил Мишустин.

Он рассказал, что буквально сегодня начались постклинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор", результаты будут опубликованы в январе 2021 года. "Россия занимает лидирующие позиции в мире по вакцинации. Мы гордимся нашими врачами и учеными", - заключил премьер-министр

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Регионы в декабре получат 480 тысяч доз вакцины "Спутник V" – Мишустин

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Теги: массовая вакцинация, спутник V, вакцина от коронавируса, михаил мишустин, группы риска



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