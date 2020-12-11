11 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред вручил в Салехарде госнаграды и поздравил округ с 90-летием

Столицу Ямала, Салехард, сегодня посетил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он принял участие в праздновании 90-летия округа и встретился с губернатором Дмитрием Артюховым. Темой разговора стало социально-экономическое развитие Ямала, реализация национальных проектов и меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в окружной администрации.
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"Хочу поздравить Ямал с 90-летием. Это регион, который очень важен для страны. Хочу отметить работу, которую вы ведете в области социальной защищенности людей. Эти проекты также активно и серьезно развиваются", - сказал Якушев.

Артюхов, рассказывая о распространении в регионе коронавируса, отметил, что "идет развитие медицинской помощи, поддержка врачей, обеспечение жителей бесплатными лекарствами. Их получают все заболевшие ОРВИ и коронавирусом".

Владимир Якушев, Дмитрий Артюхов(2020)|Фото: Администрация Ямала

"С июня выдано уже больше 100 тыс. наборов. Особое внимание уделяется выявлению заболевания. В муниципалитетах работает 21 ПЦР-лаборатория, пять из них – круглосуточно", - сказал Артюхов.

Якушев вручил государственные награды ямальцам за многолетний труд и вклад в развитие округа. Ими отмечены медицинские работники за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, учителя, строители, работники сферы ТЭК, многодетные семьи.

"Когда говорят о богатстве региона, обычно называют газ и нефть. С этим трудно спорить, но верно и другое. Главным достоянием Ямала являются те, кто связал с этим краем всю свою жизнь, кто каждый день делает его ещё лучше, современнее, комфортнее для жизни. Мне приятно сегодня вручить вам государственные награды и благодарности президента России", - сказал полпред.

Владимир Якушев, вручение госнаград(2020)|Фото: Администрация Ямала

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Полпред вручил в Салехарде госнаграды и поздравил округ с 90-летием

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Теги: Владимир Якушев, Дмитрий Артюхов, госнаграды



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