11 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, Борис Хохряков (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Главы думы Югры и Белоярского района стали почётными гражданами округа

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония, посвящённая 90-летию ХМАО. В ней приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава автономии Наталья Комарова, по видеоконференцсвязи выступили губернаторы других субъектов округа. Также вручены награды, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"В этот день по традиции мы чествуем сильных духом, горячим сердцем людей, чей труд, соединенный с талантом, любовью, определяет облик нашего региона", – сказала Наталья Комарова в ходе торжественного мероприятия.

Звание "Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа" присвоено председателю думы Югры Борису Хохрякову и главе Белоярского района Сергею Маненкову. За деятельность, направленную на защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина знаком "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом" награждена уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Наталья Комарова, Борис Хохряков(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Владимир Якушев, грамота. Ханты-Мансийск(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Премию "За развитие культуры малочисленных народов Севера" за значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, возрождение и развитие культуры малочисленных народов получила заведующая национальным отделением, преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Альбина Станиславец, автор уникальных школьных учебников по мансийскому языку с 5 по 9 класс. Медаль автономного округа "Материнская слава" получили многодетные матери, достойно воспитавшим пятерых детей, – Елена Конева и Додо Титберия из Ханты-Мансийска.

В режиме видеоконференцсвязи с официальными поздравлениями обратились губернаторы Курганской области Вадим Шумков, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Тюменской области – Александр Моор, Челябинской области – Алексей Текслер, Ямало-Ненецкого автономного округа – Дмитрий Артюхов. 10 декабря свой 90-й день рождения отпраздновал и Ямало-Ненецкий автономный округ. Комарова поздравила Артюхова и всех жителей Ямала с праздником. Моор в знак добрососедских отношений подарил юным югорчанам сертификат на 90 путевок в один из лучших центров "Ребячью республику".

Дмитрий Артюхов. ВКС(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Александр Моор, ВКС(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

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Главы думы Югры и Белоярского района стали почётными гражданами округа

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Теги: Владимир Якушев, Наталья Комарова. Сергей Маненков, Борис Хохряков



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