11 Декабря 2020
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Пермском крае службы неотложной помощи в новогодние каникулы будут работать без выходных

Власти Пермского края на сегодняшнем заседании краевого правительства обсудили работу медицинских организаций в период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме, в соответствии с утвержденной маршрутизацией – они принимают пациентов, оперируют и лечат круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников.

Службы медицины катастроф будут работать в режиме повышенной готовности – медикам уже проведен дополнительный инструктаж, на дежурство выйдет большее, чем в обычное время, количество врачей. Кроме того, многие медицинские работники будут находиться в быстром доступе – в режиме дежурства на дому. При любой чрезвычайной ситуации их вызовут на работу.

Поликлиники Прикамья 30 и 31 декабря будут работать в обычном режиме. В праздничные дни (2, 5, 8 января) прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи (с 8.00 до 18.00).

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В Пермском крае службы неотложной помощи в новогодние каникулы будут работать без выходных

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Теги: неотложная помощь, врачи, новый год, больницы



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