СМИ: У здания ФСБ в КЧР произошли два взрыва

Газета "Известия" сообщает подробности взрыва, произошедшего у здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии.

ЧП произошло в селе Учкекен. По данным источника издания, около семи часов утра неизвестный пронес на территорию здания пакет с маломощным взрывным устройством. Произошел взрыв, место происшествия оцепили.

Через пять часов через оцепление прорвался смертник, который совершил самоподрыв. Пострадали пять сотрудников ФСБ и один прохожий.Сообщалось, что у всех осколочные ранения.