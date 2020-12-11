11 Декабря 2020
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Последствия взрыва у отдела ФСБ в КЧР (2020) | Фото: Telegram / Mash

СМИ: У здания ФСБ в КЧР произошли два взрыва

Газета "Известия" сообщает подробности взрыва, произошедшего у здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии.

ЧП произошло в селе Учкекен. По данным источника издания, около семи часов утра неизвестный пронес на территорию здания пакет с маломощным взрывным устройством. Произошел взрыв, место происшествия оцепили.

Через пять часов через оцепление прорвался смертник, который совершил самоподрыв. Пострадали пять сотрудников ФСБ и один прохожий.Сообщалось, что у всех осколочные ранения.

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СМИ: У здания ФСБ в КЧР произошли два взрыва

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Теги: взрыв, фсб, карачаево-черкесия



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