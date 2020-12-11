Взрыв возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии: ранены шесть человек

Возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв.

По предварительным данным, подрыв совершил смертник, он погиб, передает "Интерфакс".

В результате атаки пострадали шесть человек, это сотрудники полиции и ФСБ. У всех осколочные ранения, пишет Mash.

По данным телеграм-каналов, сначала у здания взорвалась бомба, когда сотрудники вышли к месту происшествия, подъехала машина, из нее выбежал смертник и устроил второй взрыв.