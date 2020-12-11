11 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Глава НИЦ им. Гамалеи объяснил, зачем AstraZeneca испытания с российским "Спутником V"

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, зачем британской компании AstraZeneca понадобились исследования возможного взаимодействия ее разработки от коронавируса AZD1222 (созданной совместно с Оксфордским университетом) и российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V".

Напомним, сегодня стало известно, что британцы приняли предложение российских коллег по проведению совместных испытаний.

"Двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два различных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать в качестве буста (усиления. — прим. ред.)", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

При этом эксперт не предвидит большого эффекта от совмещения британской вакцины и одного из компонентов российской, а вот две инъекции российского препарата на базе аденовируса человека, по мнению Гинцбурга, куда эффективнее.

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Глава НИЦ им. Гамалеи объяснил, зачем AstraZeneca испытания с российским "Спутником V"

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Теги: AstraZeneca, вакцина от коронавируса, векторная вакцина, спутник V, ниц им. гамалеи



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