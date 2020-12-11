Тюменских студентов-медиков поощрят за прохождение практики в период пандемии

Студенты-медики Тюменской области, проходившие учебную практику во время эпидемии коронавируса с ноября по декабрь, получат денежную выплату в размере 7 тыс. руб. за месяц (с применением районного коэфициента). Об этом сообщается в постановлении правительства области от 10 декабря текущего года.

Выплаты будут осуществляться до 25 декабря. Те же студенты, кто проходил практику в ноябре, уже сегодня должны получить соответствующее денежное поощрение.

Напомним, что с 16 ноября по 15 января следующего года в регионе введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в Тюменской области также продлен до 15 января.